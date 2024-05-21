ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا ذكر فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 43 سفينة.

تمت حركة الصادر من البضائع العامة 45448 طن، وتشمل 14092 طن يوريا، و1523 طن علف، و8599 طن رمل، و1029 طن ملح معبأ، و20205 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62392 طن، تشمل 14906 طن قمح، و24149 طن ذرة، و2423 طن خردة، و9937 طن حديد، و2763 طن خشب زان، و1027 طن بذرة كتان، و707 طن عدس، و1100 طن فول صب، و4500 طن ميثانول، و2972 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 880 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1883 حاوية مكافئة، وكان عدد الحاويات الواردة 314 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2222 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 47193 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 239596 طنًا.

غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4920 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي. كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4920 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وغادر قطار آخر بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادمة من الإسكندرية. بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6862 حركة.