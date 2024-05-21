الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد واقعة المعدية اليوم..

"النقل" توضح الكبارى المزمع عملها لإلغاء المعديات الخطرة "صور"

شرح تفصيلي للطرق
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم جاء فيه، أنه في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 واثناء تراكي المعدية الغير آلية (المنيا 6) والتي تعمل بالواير بين البرين  (وردان – أبوغالب) بنطاق محافظتي المنوفية / الجيزة أعلى الرياح البحيري، وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد (26) راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياة نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة.

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المعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها أخرها بتاريخ 3/3/2024.

كما اشار البيان الى  أن المعدية المشار إليها محرر لها  3 محاضر لإيقاف تشغيلها  أخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأوضح، أنه تم دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كافة المعديات المنتهية ترخيصها والتى لم تتوافر فيها اشتراطات الامن والسلامة وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع والغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.

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شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث لالغاء  المعديات الخطرة

جدير بالذكر أنه في اطار خطة وزارة النقل لالغاء  المعديات الخطرة وغير الآمنة على  الرياحات ومن اهمها الرياح البحيري والرياح الناصري واستبدالها بمحاور مرورية وكبارى سيارات وكبارى مشاه يتم حاليا انشاء عدد 3محاور مرورية عرضية على هذة الرياحات وهي ( محورالقطا –محور ابوغالب- محور تلا/طنوب)  وكذلك جارى انشاء عدد 4 كباري سيارات على الرياحات ( استكمال كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري ابوالخاوي – كوبري كفر بولين ) وكما يتم تنفيذ عدد6 كباري مشاه ( كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري ابوخطوة – كوبري منشأة مهنا)، وتم نهو عدد 5 كباري منها وفيما يتعلق بمنطقة ابوغالب (موقع الحادث) فيتم حاليا انشاء عدد 2 محور للسيارات احدهما في عند منطقة الحادث وهو محور ابوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50 % والاخر محور القطا جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه 15%. كما تجدر الاشاره الى انه يوجد كوبرى مشاه (كوبرى وردان) على مسافة 2 كم من موقع الحادث، وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارت على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث بالاضافة الى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الاقليمى مع طريق (المناشى –الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث.

شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
شرح تفصيلي للطرق والكبارى المزمع عملها بمنطقة الحادث
وزارة النقل وزارة النقل بيانا إعلاميا البيان الى أن المعدية خطة وزارة النقل لالغاء المعديات الخطرة وغير الامنة المعدية سيارة ميكروباص محمل

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