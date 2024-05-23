26 % زيادة فى حركة السفن بميناء الإسكندرية أبريل الماضى

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايدًا كبيرًا خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعًا ضخمًا خلال شهر أبريل بواقع 68.9%، إذ جرى تداول 661 ألف طن تقريبًا خلال الشهر المشار إليه، في حين جرى تداول 391 ألف طن تقريبًا خلال ذات الشهر من عام 2023.

حركة البضائع المحواه ارتفعت بواقع 26.4% خلال شهر أبريل

كما شهدت أيضًا حركة البضائع المحواه ارتفاعًا بواقع 26.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل من عام 2023، حيث جرى تداول 2 مليون طن تقريبًا خلال الشهر، في حين تم تداول 1.6 مليون طن خلال شهر أبريل من العام السابق، وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة 41.8%.

وجاءت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم التداول خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 بواقع 14.1% تقريبًا، حيث جرى تداول 2.4 مليون طن تقريبًا خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2.1 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.

وأسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن ارتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر أبريل 2024 إلى 5.9 مليون طن بنسبة زيادة 21.5% مقارنة بشهر أبريل 2023.

حركة السفن تشهد تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2024

وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن ارتفاعًا بواقع 40% بإجمالي 49 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق العبارات بنسبة 36.4% تقريبًا.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 حوالي 29.1% تليها سفن البضائع العامة بنسبة زيادة 9.2% وبشكل عام، فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 26.2% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 بواقع 434 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية، وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.