الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

26 % زيادة فى حركة السفن بميناء الإسكندرية أبريل الماضى

حركة السفن
حركة السفن

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايدًا كبيرًا خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعًا ضخمًا خلال شهر أبريل بواقع 68.9%، إذ جرى تداول 661 ألف طن تقريبًا خلال الشهر المشار إليه، في حين جرى تداول 391 ألف طن تقريبًا خلال ذات الشهر من عام 2023.

txt

انتعاشة فى حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

حركة البضائع المحواه ارتفعت بواقع 26.4% خلال شهر أبريل

كما شهدت أيضًا حركة البضائع المحواه ارتفاعًا بواقع 26.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل من عام 2023، حيث جرى تداول 2 مليون طن تقريبًا خلال الشهر، في حين تم تداول 1.6 مليون طن خلال شهر أبريل من العام السابق، وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة 41.8%.

وجاءت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم التداول خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 بواقع 14.1% تقريبًا، حيث جرى تداول 2.4 مليون طن تقريبًا خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2.1 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.

وأسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن ارتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر أبريل 2024 إلى 5.9 مليون طن بنسبة زيادة 21.5% مقارنة بشهر أبريل 2023.

txt

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

حركة السفن تشهد تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2024 

وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن ارتفاعًا بواقع 40% بإجمالي 49 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق العبارات بنسبة 36.4% تقريبًا.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 حوالي 29.1% تليها سفن البضائع العامة بنسبة زيادة 9.2% وبشكل عام، فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 26.2% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 بواقع 434 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية، وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية حركة البضائع الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع الحاويات حركة السفن

مواد متعلقة

تركيب قضبان خط القطار الكهربائى "السخنة-العلمين-مطروح" (فيديو)

"السكة الحديد" تستقبل الصيف بعودة قطارات النوم إلى مرسى مطروح والإسكندرية

"النقل" تنشر صورًا لأعمال محطة مترو "الأهرامات" ضمن الخط الرابع

"النقل" توضح الكبارى المزمع عملها لإلغاء المعديات الخطرة "صور"

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

شاشات عرض وشاحن موبايل.. أحدث صور قطار "تالجو" الفاخر

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

الرحلة بالصوت والصورة.. "النقل" تشرح طريقة استخدام تاكسي العاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"أحزان فى المطرية".. كواليس مقتل مدرس داخل سنتر تعليمى

زوجة الأب والابن.. كيف اكتشف مدرب كاراتيه مقتل والده بعد دفنه بأوسيم؟

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف "الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصري اصيل

لواء. محسن الفحام

ويستمر مسلسل الاكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء في رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية