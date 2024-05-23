الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقل" تنشر صورًا لأعمال محطة مترو "الأهرامات" ضمن الخط الرابع

صور لمحطة مترو الأهرامات
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال

نشرت وزارة النقل صورًا لأحدث أعمال تنفيذ محطة مترو الأهرامات ضمن محطات المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتي تقع أمام مدخل منطقة الأهرامات بشارع الهرم.

يمتد الخط الرابع فى مرحلته الأولى بطول يصل لـ19 كيلومترًا، و17 محطة، بدءًا من حدود مدينة أكتوبر بمحطة حدائق الأشجار وصولًا إلى محطة الفسطاط بمصر القديمة.

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تشغيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

جدير بالذكر أنه بدأ التشغيل  التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C" لمترو الأنفاق، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطـات، 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية هي جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة - التكييف - التهوية - مكافحة الحريق) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

 تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور

بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، ونفذ على أربع مراحل.

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يعتبر الخط أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق - خطى المونوريل - القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة حوالي 24 فدانًا، ويتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات، السلام والتي تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).

صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
صور لمحطة مترو الأهرامات وتقدم الأعمال
وزارة النقل الخط الرابع فى مرحلته الأولى التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة محطة مترو الأهرامات مترو الأنفاق

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