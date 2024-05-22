انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .





وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53577 طن تشمل: 12438 طن يوريا و2877 طن علف و12001 طن رمل و14500 طن ملح معبأ و11761 طن بضائع متنوعة.





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48400 طن تشمل 12647 طن قمح و22950 طن ذرة و3229 طن حديد و3286 طن خشب زان و471 طن بذرة كتان و1100 طن عدس و3767 طن فول صب و950 طن ميثانول.





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 944 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 88 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3032 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44076 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 235259 طنًا .





كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3420 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6895 حركة.





ويتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهنئة والتحية لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) فى 18 مايو، ويقام هذا العام تحت شعار ( آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية ) وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري، مؤكدًا على استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقًا للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح.