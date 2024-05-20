دورة تدريبية لمسئولى العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات دمياط

نظمت مديرية الصحة في دمياط، دورة تدريبية لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات بناءا على تعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وضمن استعدادات مديرية الصحة لإدخال جميع التخصصات الطبية فى قائمة العلاج على نفقة الدولة، وإنشاء أقسام للعلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات النوعية؛ لتوفير العلاج لغير القادرين بشتى التخصصات.

وصرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة، بأنه تمت إقامة دورة تدريبية عن أنواع المطالبات المالية وكيفية تفعيل أكواد العلاج علي نفقة الدولة.

واستمر التدريب على مدار يومين ليشمل 30 فردا من مسئولي عمل اللجان الثلاثية، بالإضافة إلى مسئول إدارة من المستشفيات، وذلك بقاعة مستشفى الصدر.

حاضر بالتدريب كل من الدكتورة دعاء المحلاوى والدكتورة هاجر الخميسي والدكتورة ياسمين نجيد ورحاب العدوى ورحاب عبدالناصر.