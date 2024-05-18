حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في دمياط الجديدة

شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة حملات مستمرة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدينة دمياط الجديدة " تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات، وإسترداد حق الدولة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.

وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة بالحى الثانى بالمدينة ، وذلك للقضاء على مظاهر التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضارى وخطوط التنظيم بمدينةدمياط الجديدة.



نوه رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة، وتم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدى على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع إستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال تلك المخالفات.



وفى السياق ذاته ، أضاف رئيس الجهاز أنه في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة لمنع مخالفات البناء ، تم إحباط محاولة بناء وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية والشروع في عمل دوبلكس بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة عشر بالحى الثالث، وكذا إيقاف أعمال لمحاولة بناء مظلة مفتوحة الجوانب أعلى الروف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز ومصادرتها وإستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.



من جهته شدد رئيس الجهاز، على إستمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع أحياءالمدينة، لإنهاء أى مظاهر للتعديات والإشغالات فى مهدها، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق القانون وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر على مدار ال 24ساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.



لافتا أن حملات المتابعة والرصد تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، العميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.