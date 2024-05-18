وكيل تعليم دمياط: لا استعجال في تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد اليوم، محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد "غريب" على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بدأت اليوم السبت وسوف تسير بشكل منتظم مع الامتحانات حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول.

تابع "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم السبت، مراكز توزيع الأسئلة بالادارات التعليمية كفر سعد وكفر البطيخ، كما تفقد سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بمدارس دمياط الاعدادية بنين وبنات الشاطئ الإعدادية بنات والنيل الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية.

وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحان الفرعية مطمئنًا على الطلاب بسؤالهم عن وجود أي شكوى من الامتحان، وطالبهم بالتريث في الإجابة عن كل سؤال وتحديد الإجابة عن المطلوب من كل سؤال، موجها بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة.

وشدد مدير "تعليم دمياط"، على منع اصطحاب التليفون المحمول تماما، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يوميا من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان وتحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.