الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاخرت رواتبهم 3 شهور.. محافظ دمياط تبحث سبل حل أزمة عمال الصحة

صحة دمياط
صحة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، عصر اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث شكوى عمال الأمن والحراسة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، بشأن عدم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر والوقوف على حلول لموقف التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وزكريا عزب مدير عام التأمينات بدمياط وممثلى شركة حلوان للإنتاج الحربى.

وناقشت المحافظ  المحاور المُتعلقة بالشكوى للوقوف على آلية وضع حلول لها بالتنسيق بين المديرية والشركة المتعاقد معها والتأمينات، وخلال الاجتماع،تواصلت " محافظ دمياط " مع هيئة التأمينات الاجتماعية لوضع حلول بشأن موقفهم التأمينى وفقًا للقوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم التنسيق مع الهيئة على توفيق الأوضاع الخاصة بمستحقاتها من قبل الشركة وبدء صرف رواتب العمال.

وشددت "عوض" على السير فى تلك الإجراءات لصرف مستحقاتهم على وجه السرعة وتلافى تلك المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى .

أحداث دمياط دمياط صحة دمياط صحة دمياط الجديدة إقليم محافظة دمياط

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)