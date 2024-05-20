تاخرت رواتبهم 3 شهور.. محافظ دمياط تبحث سبل حل أزمة عمال الصحة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث شكوى عمال الأمن والحراسة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، بشأن عدم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر والوقوف على حلول لموقف التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وزكريا عزب مدير عام التأمينات بدمياط وممثلى شركة حلوان للإنتاج الحربى.

وناقشت المحافظ المحاور المُتعلقة بالشكوى للوقوف على آلية وضع حلول لها بالتنسيق بين المديرية والشركة المتعاقد معها والتأمينات، وخلال الاجتماع،تواصلت " محافظ دمياط " مع هيئة التأمينات الاجتماعية لوضع حلول بشأن موقفهم التأمينى وفقًا للقوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم التنسيق مع الهيئة على توفيق الأوضاع الخاصة بمستحقاتها من قبل الشركة وبدء صرف رواتب العمال.

وشددت "عوض" على السير فى تلك الإجراءات لصرف مستحقاتهم على وجه السرعة وتلافى تلك المشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى .