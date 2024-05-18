السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عوامة ومايوه.. الأهالى تهرب من الحرارة إلى شواطئ دمياط

دمياط
دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم ارتفاعًا كبيرا في درجات الحرارة ضمن موجة الطقس الحار، حيث شهدت شواطئ راس البر وشواطئ دمياط الجديدة إقبالا كبيرا من الأهالي هربا من ارتفاع في درجة الحرارة على مدار اليوم، حيث ارتفعت درجات الحرارة في أنحاء المحافظة، مما دعا الأهالي والمصطافين إلى الهروب من موجة الحرارة إلى الشواطئ في مدن راس البرّ ودمياط الجديدة، حيث يعدان مصايف المحافظة.

 

واستقبلت شواطئ رأس البر أعدادا كبيرة من المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ قام فريق عمل الوحدة بتجهيز كل الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر خلال موسم صيف ٢٠٢٤، إذ تم اليوم تسليم عدد من الأطفال التائهين إلى ذويهم وإنقاذ عدد من المصطافين من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير.

 

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، عن افتتاح المبنى الملحق بمسجد الرحمة ومسجد شارع ٧٧ برأس البر تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث أُفتتح اليوم الجمعة مسجد شارع ٧٧ بمدينة رأس البر، بحضور وليد الشهاوى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والنائب على العساس، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد البلشى، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات الدعوية.
 

وعلى صعيد آخر، فقد تم افتتاح المبنى الملحق بمسجد الرحمة بمدينة رأس البر، والذى يتضمن دورات مياه وأماكن وضوء لخدمة المسجد.

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