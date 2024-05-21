محافظ دمياط تتفقد موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بزيارة موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل.

وتابعت " منال عوض " الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق، إنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وأعمدة إنارة، أيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، كذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى ، كما تابعت الأعمال الجارية لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار.

وشددت" عوض " على الدفع بمعدلات التنفيذ ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير ووضع حواجز خرسانية لفصل جانبى الطريق لحين البدء فى إنشاء الجزيرة الوسطى لتيسير الحركة المرورية، مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر

ترأست محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بمدينة رأس البر، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وعدد من ممثلى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.



وقد تابعت جهود الوحدة المحلية مع بداية موسم الصيف لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة، كذلك حملات النظافة ورفع الإشغالات، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وأيضًا الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بمنطقة رأس البر الجديدة.

وأكدت المحافظ على دفع عجلة العمل للنهوض بكافة الملفات التى تخص المدينة، والتنسيق مع جميع الجهات لتنفيذ كافة المهام وفقًا للخطط المحددة.