الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة موظفين بمجلس مدينة رأس البر فى دمياط للتحقيق بتهمة التزويغ من العمل

منال عوض
منال عوض

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها صباح اليوم، بإجراء زيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لمتابعة سير العمل به.
 

 تفقدت المحافظ  الادارات بالوحدة، تابعت خلالها منظومة العمل بها، كما قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بعمل انضباط إدارى بالوحدة، وتبين خروج أثنين من العاملين بدون إذن وتم تحويلهما إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق، وتم أيضًا مراجعة منظومة الإيرادات بالوحدة، وفى هذا السياق، شددت منال عوض على دفع العمل بتلك المنظومة وتحقيق الانضباط الادارى بالوحدة.
 

وعلى جانب آخر، تفقدت " المحافظ " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،  لمتابعة منظومة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على تنظيم آلية العمل والتيسير على المواطنين والتأكيد على ضرورة استيفاء كافة الملفات وفقًا لبنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
 

وفى ختام زيارتها لمدينة رأس البر، تجولت " المحافظ " بالشوارع، أكدت خلالها على إزالة كافة صور المخالفات والعمل وفقًا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة،  موجهة أيضًا بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات للزائرين خلال موسم الصيف.
 

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم،  جولة ميدانية استهلتها بزيارة موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة
 

فيما وقد تابعت " الدكتورة منال عوض " الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير العمل في المشروع في محافظة دمياط اليوم 

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط الدكتورة منال عوض محافظ راس البر

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