الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط تتابع الإيرادات بالوحدة المحلية فى السنانية

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من الحدث

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لقرية السنانية، لمتابعة منظومة العمل، حيث جاء ذلك خلال جولتها الصباحية لهذا اليوم.

وتابعت المحافظ مستجدات الموقف بملفات العمل، والوقوف على جهود الوحدة التصدي للمخالفات وآخر التطورات بمنظومة النظافة وملف التحصيلات، حيث شددت الدكتورة منال عوض على الدفع بمنظومة التحصيلات والإيرادات والارتقاء بمنظومة العمل.

وخلال الزيارة، قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط إداري بالوحدة، للتأكد من انتظام منظومة العمل بها.

واستكملت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، جولتها التى أجرتها، صباح اليوم الثلاثاء، بإجراء زيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لمتابعة سير العمل به، حيث تفقدت المحافظ، الإدارات بالوحدة تابعت خلالها منظومة العمل بها، كما قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بعمل انضباط إدارى بالوحدة، حيث تبين خروج ٢ من العاملين بدون إذن تم تحويلهما إلى إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق، وتم أيضًا مراجعة منظومة الايرادات بالوحدة، وفى هذا السياق، شددت الدكتورة منال عوض على دفع العمل بتلك المنظومة وتحقيق الانضباط الإداري بالوحدة.

وعلى جانب آخر، تفقدت المحافظ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة منظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أكدت تنظيم آلية العمل والتيسير على المواطنين والتأكيد على ضرورة استيفاء كل الملفات وفقًا لبنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وفى ختام زيارتها لمدينة رأس البر، تجولت المحافظ، بالشوارع، أكدت خلالها إزالة كل صور المخالفات والعمل وفقًا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، موجهة أيضًا بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات للزائرين خلال موسم الصيف، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. 

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