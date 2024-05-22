الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح باب المرحلة الثالثة لمبادرة المشروعات الخضراء في دمياط

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

أشارت الدكتورة منال عوض محافظ   دمياط، عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة النجاحات التى حققتها خلال مرحلتيها السابقتين،  بما يساهم فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية والتعامل مع البعد البيئى.

 

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم فتح باب التقديم، كما دعت أبناء المحافظة للمشاركة بمشروعاتهم بتلك المبادرة الهامة، لافتة إلى أن المحافظة حققت تمثيلا مشرفا خلال المرحلتين السابقتين، كما نجحت محافظة دمياط فى تحقيق المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج بالمرحلة الأولى.

 

وعلى جانب آخر،  اطلعت "المحافظ " على مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والتشطيبات الداخلية بأقسامه ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، وأيضًا الرؤى المستقبلية وبما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 

كما تناول الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بالمبنى والمنطقة المحيطة، واستعراض النسب الخاصة بكل مكون بالمشروع، كما بحثت محافظ دمياط  خطة المرحلة القادمة وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، وناقشت أيضًا آلية تخطى أية معوقات قد تبطئ عملية التنفيذ، كما تابعت التجهيزات النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتشغيله واستكمال الأعمال بخطة تطوير كورنيش النيل  حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض أهمية المشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط

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