سيجارة السبب.. السكة الحديد تؤكد إخماد حريق خارجى بقطار بضائع

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير قطار بضائع صهريجات بمحطة هلت السايح بين محطتى طهطا والمراغة، تلاحظ للسائق وجود حريق بسيط خارجي بجسم أحد الصهريجات.

وعليه تم وقوف القطار واستدعاء رجال المطافي وتم اخماد الحريق وتبريد الصهريج، وتم التأكد من عدم وجود أي ضرر بالصهريج أو بالمشحون داخل الصهريج وتم استئناف مسير القطار مرة أخرى لجهة وصوله ودون حدوث أي تأخيرات أو إصابات.

أسباب نشوب الحريق

وأشارت الهيئة إلى أن أسباب نشوب هذا الحريق، ترجع إلى احتمال سقوط سيجارة أو شيء مشتعل من أعلى أحد كباري المشاة أثناء مسير القطار أسفلها، مما أدى إلى نشوب حريق بالتلوثات من بقايا المواد البترولية الموجودة بجسم الصهريج من الخارج وساعد ذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.



ونوهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى عدم وجود أي من مصادر الكهرباء بقطارات البضائع، مناشدة جموع المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات أو سجائر مشتعلة قد تؤدي إلىى حدوث بعض الحرائق أو أضرار بممتلكات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.