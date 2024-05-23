الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و955 شاحنة و870 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 450 شاحنة و870 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 505 شاحنات و6 سيارات. 

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ميناء القاهرة: تطوير خدمات الركاب بمبنى رقم "١" لخدمة المسافرين

وصول 740 سيارة بوزن 1480 طن لميناء بورتوفيق

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الكلوديا، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين أمل والرياض، وغادرت 3 سفن وهى بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 وسينا، كما تم تداول 3450 طن بضائع و468 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، أور وأيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس على متنها 740 سيارة بوزن 1480 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانئها.

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انتعاشة فى حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

 استعدادات مكثفة بمواني البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري

جدير بالذكر أنه جارٍ استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري، حيث عقد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحري لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري الذي من المقرر أن يبدأ أواخر الشهر الحالي، حيث يستعد الميناء لمغادرة 6000 حاج و144 باص حج، حيث تم فتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي وتلبية كافة الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف أثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب.

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