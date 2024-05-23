الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقل" تناشد المواطنين توعية الأطفال بخطورة رشق القطارات بالحجارة

رشق القطارات بالحجارة
رشق القطارات بالحجارة

ناشدت وزارة النقل، المواطنين التعاون معها في توعية الأطفال بخطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة وتسببها في أضرار للركاب وقائدي القطارات والعربات والجرارات، وذلك من خلال فيديو نشرته على صفحتها.

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ندوات توعية تعقد بالسكك الحديدية 

في سياق متصل، أصدرت الهيئة القومية لسكك حيد مصر بيانًا أكدت فيه أنه بناءً على توجيهات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنمية روح الولاء والانتماء داخل الهيئة، تم عمل ندوة، مساء أمس الأربعاء، بمنطقة وسط الدلتا بالمنصورة، بحضور بعض من قيادات الهيئة، وبعض العاملين.

وخلال الندوة، تم التعريف بمفاهيم وأهمية الولاء الوظيفى داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع التأكيد على زيادة شعور العاملين بالولاء تجاه هيئتهم، ما يؤدى إلى تحسين الأداء الوظيفى للعامل وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل، ما يسهم بتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية، حيث إن الأشخاص الذين يملكون حس الانتماء الوظيفي يسعون دائمًا نحو الارتقاء بأنفسهم ومهاراتهم سعيًا منهم لإثبات ذواتهم في أعمالهم ويكونون أكثر استعدادًا لتقديم أفكار جديدة ومساهمات خلاقة في تطوير طرق وأساليب العمل، تسهم في رفع وتيرة العمل وتحسين ظروفه، وهذا بدوره يفتح الباب لحصول العامل على مراتب أعلى في التدرج الوظيفي والمادي، والموظفون الذين يشعرون بالانتماء الوظيفي تكون علاقاتهم بزملائهم ومكان عملهم أفضل وأقوى، كما يصبحون قلعة التصدى الأولى فى وجه أى شخص يسعى للمساس بالهيئة.

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كما تم عقد ندوة  للتوعية ضد خطورة إدمان وتعاطي المخدرات، بالتعاون مع مكتب مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن بمدينة المنصورة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، والدكتور بلال شعبان المشرف العام على البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الدقهلية، والشيخ  ثروت عبداللطيف مسئول الثقافة وشئون القران بأوقاف شرق المنصورة، والقس صليب نبيل كاهن كنيسة الشهيدة دميان بالمنصورة، وتقوم الهيئة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، بعمل تحاليل مفاجئة لجميع العاملين وطوائف التشغيل، خاصة قائدي القطارات، وذلك حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028XDcxjzaaXqY9s6mpTK31bpbL28fadZtwWCWk1t9dHoqGVM9Rp8ECgSKzZbfARcml&id=100068611971858&mibextid=Nif5oz

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