الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ شمال سيناء يشهد ورشة عمل حول مشروع تعزيز التكيف مع المناخ

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الخميس، ورشة عمل حول مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع.

تعزيز التكيف مع المناخ

وأكد المحافظ أن مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في منطقتيِّ الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

أهداف التنمية المستدامة 

وأضاف المحافظ أن المشروع يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بهدف حماية السواحل ودلتا النيل من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية وعمليات النحر، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء تمتلك سواحل ممتدة من رفح شرقًا وحتى بالوظة ورمانة غربًا بطول 200 كيلومتر.

ملف التغيرات المناخية

وأشار المحافظ إلى أن محافظة شمال سيناء من أولى المحافظات التي أعطت ملف التغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا، موجهًا بتوحيد الجهود من أجل ملف تغير المناخ والحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.

بدوره، قال الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع، أن قيمة المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، تقدر بحوالي 34 مليون دولار.

وأضاف الكومي، أن المشروع يشمل مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ويعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بجانب توفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بالمناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة،
محافظ شمال سيناء دلتا النيل التخطيط الاستراتيجي والحوكمة التغيرات المناخية مليون دولار مناطق الساحلية

مواد متعلقة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تدريب القيادات الوسطى بوزارة الصحة

شمال سيناء تناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والفنية

وفد ألمانى يزور مصابى غزة بمستشفى العريش فى شمال سيناء

"رياضة شمال سيناء": تنفيذ الأنشطة بطريقة جذابة خلال موسم الصيف

رئيس مدينة العريش يتفقد مشروع الحديقة المركزية (صور)

مدير جهاز مستقبل مصر يؤكد عدم المساس بأراضي المواطنين في شمال سيناء

ضبط صيدلية غير مرخصة في الأقصر

رئيس مدينة الزينية يتفقد أراضي الدولة بالظهير الصحراوي

الأكثر قراءة

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" غزة " في مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح