الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تدريب القيادات الوسطى بوزارة الصحة

واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج "القيادات الوسطى بديوان عام وزارة الصحة" ضمن تعاون الأكاديمية مع وزارة الصحة والسكان لتطوير الكفاءات القيادية داخل الوزارة، وتأهيلها بالمفاهيم النظرية والتدريبات العملية.

وأكدت الأكاديمية، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البرنامج يُقَدَّمُ تحت مظلة "مدرسة القيادة للعاملين بالدولة المصرية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يواصل المتدربون من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المحاضرات المعرفية والتدريبات التفاعلية التي تغطي مختلف الموضوعات، والتي تم إعدادها خصيصًا لتخدم الهدف التدريبي لتطوير المهارات الشخصية والإدارية، من خلال بعض المحاور التدريبية مثل مهارات التواصل الفعال والذكاء الوجداني والعاطفي ومحاور التغيرات المناخية، وأجندة مصر 2023، والاقتصاد الأخضر.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عرض حلقة جديدة من NTA Podcast مع د.زينب فيصل أستاذ الهندسة المعمارية، وعضو لجنة الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وحوار حول تجربتها داخل الأكاديمية، وتجربتها مع تأسيس الهوية البصرية لمحافظة القليوبية وتأثير التدريبات التي تلقتها داخل الأكاديمية وبالأخص التدريب الميداني على أدائها وقدرتها على إحداث التغيير على أرض الواقع، ويحاورها في الحلقة الإعلامي محمد بكر، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وكانت قد واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج تدريب المعينين حديثًا بـ شركة جابكو للبترول.

ويواصل المتدربون من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المحاضرات المعرفية والتدريبات التفاعلية التي تغطي مختلف الموضوعات، والتي تم إعدادها خصيصًا لتخدم الهدف التدريبي لتطوير المهارات الشخصية والإدارية، من خلال بعض المحاور التدريبية مثل مهارات التواصل الفعال والذكاء الوجداني والعاطفي ومحاور التغيرات المناخية، وأجندة مصر 2023، والاقتصاد الأخضر.

واستعرضت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أبرز جهود الأكاديمية، مؤكدة أن الأكاديمية قامت بتدريب 9200 شاب من مختلف المحافظات للتعرف على مشروع حياة كريمة، ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم.

التدريب بالاكاديمية

التدريب بالاكاديمية

التدريب بالاكاديمية

التدريب بالاكاديمية