شمال سيناء تناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والفنية

ناقش اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، استعدادات المحافظة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

ووجه الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وفي حضور رؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، بجانب حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبد العظيم ، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، باستعداد كل الجهات لخروج الامتحانات بصورة جيدة.

أكد الغندور أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ من يوم السبت الموافق ١٠يونيو المقبل وحتى يوم السبت الموافق ٢٠ يوليو المقبل، ينما امتحانات الثانوية الأزهرية ستبدأ يوم السبت الموافق الأول من يونيو وحتى يوم الإثنين الموافق ١٥ يوليو ويتخللهما عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق ٢٥ مايو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق ٦ يونيو.

وشدد الغندور على رفع كفاءة المدارس والمعاهد الازهرية التي بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربي، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والازهر الشريف وشركة توزيع الكهرباء، فضلا عن توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان وتوفير زائرة صحية في المدارس التي بها لجان امتحانية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وتجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

وأعلن الغندور عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفتي العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالعريش.

وشدد الغندور على منع الغش وتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات سواء لطلبة الثانوية العامة او الأزهرية او الدبلومات الفنية وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات.

وبدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، لافتا الي أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 4 الاف و247 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 15 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد ورفح، 5 لجان ببئر العبد.

أضاف رضوان أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 3 آلاف و886 طالبا وطالبة من بينهم (2178 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و991 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري و619 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي و98 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي) موزعين على 24 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة.

ومن جهته، قال محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن عدد طلبة الثانوية الازهرية يبلغ 573 طالبا وطالبة موزعين على 6 لجان امتحانية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان بوسط سيناء، لافتا إلى وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة من بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية.

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع