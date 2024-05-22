وفد ألمانى يزور مصابى غزة بمستشفى العريش فى شمال سيناء

استقبل اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لـمكتب محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، وفدًا ألمانيًا خلال زيارته إلى المستشفى.

ويضم الوفد كلًا من عضو برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، جوزيف نيومان، ورئيس منظمة المساعدات الألمانية الشهيرة وشريك التعاون الرئيسي بوزارة الخارجية الألمانية الاتحادية "فريدنسدورف إنترناشيونال"، بيرجيت شتيفتر، والدكتورة فداء السبيتي، مساعدة باحث في برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا، محمد أبودهب، مدير الإنشاءات الحكومية في ولاية شمال الراين وستفاليا.

جاءت زيارة الوفد إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر لمدة 4 أيام من أجل تنسيق إجراءات الدعم الألمانية للعلاج الطبي للأطفال المصابين من غزة.

وخلال زيارة الوفد إلى مستشفى العريش العام، تفقد عددًا من أقسام المستشفى، بجانب لقاء الطاقم الطبي الذي يقوم بعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين من غزة ومناقشة خيارات التعاون والدعم.

واستمع الوفد إلى شرح من الطاقم الطبي في مستشفى العريش العام حول الجهود المصرية في استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والإصابات التي أصيبوا بها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعمليات الجراحية التي تم إجراؤها والجهود المبذولة.

الوفد الالماني

الوفد الالماني

الوفد الالماني

الوفد الالماني

الوفد الالماني

الوفد الالماني

الوفد الالماني