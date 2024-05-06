صحة سوهاج تُصادر 3000 عبوة من العصائر والمياه الغازية غير صالحة للاستهلاك

شنت مديرية الصحة بسوهاج حملة مكبرة عقب ورود معلومات عن وجود كميات من العصائر والمياه الغازية مجهولة المصدر والتي يتم تداولها بالأسواق، يأتي ذلك في إطار توجيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت اشراف الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.



وعلى الفور تم تحرك فرق الضبط والتفتيش وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 3000 عبوة من العصائر والمياه الغازية المختلفة في حدود 820 لتر من العصائر والمشروبات الغازية المتنوعة المحهولة المصدر والمتغيرة في الخواص الطبيعية وايضا ما يقرب من ربع طن من المقرمشات مجهولة المصدر وكتغيرة في الخواص الطبيعية وسبق ورود تقارير بغشها مما يعني عدم صلاحيته للاستخدام. وتم الضبط قبل تداولها بالاسواق وعرضها للجمهور.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحاضر للنيابة العامة لتأيد الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جانبه، أكد دكتور أحمد محروس وكيل الوزارة ان حملات فرق مراقبة الاغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الاغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء أمن وصحي لجميع جمهور المستهلكين وان صحة المواطن خط احمر وان حصوله على غذاء امن وصحي امر هام جدا.

كما أجرى الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل بعدد من مستشفيات المحافظة، حيث تم تفقد وكيل المديرية مستشفي الصدر بجزيرة شندويل للإطمئنان علي سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وتلاحظ تواجد الفريق الطبي النوبتجي والتزامهم وتواجد الدكتور عمر عبدالجابر مدير المستشفي لمتابعة سير العمل بها.

رفع مستوي النظافة بالمستشفي

كما تفقد وكيل المديرية مستشفي المراغة المركزي وتلاحظ أيضًا انضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفي وتواجد الدكتور هاني خيري مدير المستشفي علي رأس العمل ويتابع الخدمات المقدمة، حيث تفقد وكيل المديرية اقسام الاستقبال والطؤاري والغسيل الكلوي والحضانات والقسم الداخلي، موجهًا بزيادة عدد الطاقم الطبي بالإستقبال والطوارئ و بوحدة الحضانات نظرًا لزيادة أعداد المرضي المترددين علي القسمين، مشددًا علي التزام الأطقم التمريضية بالزي الخاص بهم ورفع مستوي النظافة بالمستشفي.

كما تم تفقد سير العمل بمستشفي جهينة المركزي وتلاحظ انضباط وتواجد الأطقم الطبية والفنية جميعًا بالمستشفي وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.