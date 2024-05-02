الخميس 02 مايو 2024
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فحص وعلاج 835 حالة في قافلة بيطرية مجانية بسوهاج

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية بسوهاج

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات والدواجن، بقرية المحامدة القبليه التابعة لمركز سوهاج، حيث تم فحص وعلاج ٨٣٥ حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن تلك القافلة تُعد ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية بمدن وقرى محافظة سوهاج والتي تحرص الجامعة على تنظيمها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنظيم تلك القافلة تزامنًا مع انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي على أرض الجامعة لتقديم الخدمات العلاجية البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تم فحص وعلاج ٨٣٥ حالة مرضية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد الكلية، أن القافلة ضمت فرقًا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

كلية الطب كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات حالة مرضية ابقار

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