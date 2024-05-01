الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعدام أغذية مجهولة المصدر وتحرير 205 محاضر بسوهاج

جانب من الحملات بمحافظة
جانب من الحملات بمحافظة سوهاج

شنّت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، خلال النصف الثاني من شهر أبريل المنقضي عدد من الحملات المكثقة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، برئاسة د.محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بمشاركة وعبدالرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية والسيد زكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية  والسيد رأفت فتحي بهنام مراقب اغذية بمديرية الصحة.

يأتي ذلك في إطار جهود مديرية الصحة بسوهاج للحفاظ علي صحة المواطنين ومراقبة سلامة الغذاء المتداول بالأسواق ووفق خطة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية لمتابعة المنتجات الغذائية المقدمة للجمهور وضمان سلامتها وبتوجيهات د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج وتعليمات د.أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف د.غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي.

أسفرت الحملات التي تم من خلالها المرور على 279 منشأه غذائية عن إعدام نصف طن من الأغذية المتنوعة وغير الصالحة للاستهلاك تمثلت في المجمدات والجبن بأنواعها واللحوم بأنواعها والأسماك المملحة والمعلبات والمثلجات بأنواعها وكذلك الأطعمة الجاهزة والمحضرة والمحفوظة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تضمنت الإعدامات قرابة 225 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت غير الصالحة للاستخدام ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط والتحفظ علي نحو طن وربع من الأغذية المختلفة مجهولة المصدر وشملت من بينها المثلجات والأسماك المملحة و180 لتر من المياه الغاذية المنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات من خلال تحرير 205 محاضر جنحة جاءت كالآتي:

98 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و66 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و41 من المحاضر المختلفة.

كما تم سحب 88 عينة من مشروبات ومثلجات وعصائر وأسماك مملحة وأطعمة بانواعها وإرسالها للمعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه.

كما أوصت فرق التفتيش بإغلاق 23 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

في السياق، تم إصدار وتسليم 444 شهادة صحية  للعاملين بالمنشآت الغذائية المختلفة وتأتي أيضًا تلك الحملات تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة  لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.

سوهاج للتحليل ترخيص مشروبات جنحة المثلجات والمشروبات الأطعمة الجاهزة

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