الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

علي مساحة 1400 متر.. تعرف على التجهيزات النهائية لمستشفي الجراحات التخصصية فى سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

 

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اللواء عصام جلال  رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريد التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، للوقوف علي التجهيزات الخاصة بمستشفى الجراحات التخصصية "جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب" داخل المستشفى الجامعي، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وقال “النعماني” إن الاهتمام بالقطاع الصحي وتطويره يعد ضمن أولويات الدولة المصرية، والذي ظهر جليًا في زيادة حجم الانفاق الحكومي على القطاع الصحي، مما يساهم بدوره في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم، مضيفًا انه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تتخذ إدارة الجامعة خطوات حثيثة نحو انشاء وتجهيز عددًا من المستشفيات الجامعية لتضاف لمنظومة الصحة فى مصر لاستكمال بناء الانسان المصرى، باعتبار الصحة احد أهم اهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال بمشروع مستشفي الجراحات التخصصية والمباني الملحقة به ليضاف ضمن مستشفيات سوهاج الجامعية، نظرًا لتزايد أعداد المرضي المترددين سواء من أهالي سوهاج أو من محافظات جنوب الصعيد، لتقديم خدماتها العلاجية المجانية، بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية على أيدي طاقم طبي متكامل وذو كفاءة عالية، موضحًا ان المبني تم تصميمه علي  مساحة 1400 متر مربع، ويتكون من 7 طوابق وبدروم ودور أرضي، بطاقة استيعابية 153 سريرًا، وتضم 8 غرف عمليات، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة، 16 غرفة عناية متوسطة، و4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، و64 غرفة إقامة مرضي.

وثمن اللواء أركان حرب عصام جلال  التعاون مع جامعة سوهاج وحرصها علي التوسع في إنشاءات المستشفيات الجامعية وتجهيزها علي مستوي عالي من الجودة، مضيفاُ أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تعتبر من الشركات المتخصصة والرائدة فى مجال المقاولات العامة والتوريدات ولديها من الإمكانيات والخبرات والمقاومات المادية والبشرية وآليات العمل مما يجعلها فى صدارة الشركات المنفذة للمشروعات القومية، بهدف تنمية الإقتصاد القومى وتطوير البنية الأساسية للمجتمع.

حسان النعماني جامعة سوهاج رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريد التجهيزات الخاصة الجراحات التخصصية القلب والصدر المستشفى الجامعي

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