الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالة ماجستير في تخصص المناهج وتدريس التربية الرياضية

مناقشة رسالة الماجستير
مناقشة رسالة الماجستير بجامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشة رسالة الماجستير بكلية التربية الرياضية المقدمة من الباحث إيهاب محمد حسين عثمان "من خارج الجامعة" في تخصص المناهج وتدريس التربية الرياضية وذلك تحت عنوان "برنامج أنشطة رياضية باستخدام بيئة تعلم افتراضية وأثره على تنمية بعض المفاهيم والعادات القوامية الصحيحة لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى في ضوء متطلباتهم الدراسية".

 

جاء ذلك  بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية والدكتور محمد كمال والدكتور ممدوح السيد وكيلي الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيكل الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، حرص الجامعة على دعم وتشجيع الباحثين من أجل النهوض بالبحث العلمي في كافة المجالات، حيث ضمت هيئة الإشراف الدكتور إبراهيم البرعى أستاذ المناهج وتدريس التربية الرياضية المتفرغ وعميد الكلية السابق، الدكتور مصطفى زغلول المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بالكلية، الدكتور محمد علي إمام المدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن لجنة الحكم والمناقشة ضمت الدكتور محروس محمود محروس أستاذ متفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية وعميد الكلية الأسبق  (رئيسًا ومناقشًا)، الدكتور إبراهيم البرعى أستاذ المناهج وتدريس التربية الرياضية المتفرغ وعميد الكلية السابق  ( عضوًا ومشرفًا) الدكتور عبد الواحد ابوالفتوح السيد أستاذ مساعد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد (عضوًا ومناقشًا).

وقال الدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إنه بعد المناقشة والحكم وافقت اللجنة على قبول الرسالة ومنح  الباحث درجة الماجستير في تخصص المناهج وتدريس التربية الرياضية مع التوصية بتبادل الرساله مع الهيئات والمراكز البحثية المتخصصة.

حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رسالة الماجستير الدكتور

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