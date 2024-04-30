الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"زراعة سوهاج" تعقد الملتقى التوظيفي السنوي لتعزيز مهارات الخريجين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ملتقى التوظيف الحادي عشر بكلية الزراعة، والذي أُقيم على هامش الأسبوع البيئي، بحضور الدكتور خلف همام، عميد الكلية، الدكتور زينهم شيخون، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح صابر، منسقة الأسبوع البيئي، بالإضافة إلى حضور المهندس أحمد سمير، رئيس رابطة المهندسين الزراعيين، والمهندس مختار علام، نقيب الزراعيين. وكان هناك حضور من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات ومؤسسات المجتمع المدني. تمت الفعالية في مقر الكلية بالحرم الجامعي.

وأكد النعماني أن الرئيس السيسي يحرص على دعم الشباب في جميع المجالات من خلال توفير فرص عمل جديدة لهم، بالإضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال دعم شباب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتذليل كافة العقبات أمامهم. كما يولي اهتماماً برعاية المبتكرين والمخترعين ودعم المشاريع البحثية التي يقدمها الشباب لتحقيقها على أرض الواقع وتحويلها إلى مشاريع حقيقية.

وأعرب النعماني، عن فخره بما شاهده من مشروعات وشركات للشباب المشاركين بالملتقى، مضيفًا ان الجامعة تحرص بصفة سنوية علي اقامة مثل هذه الملتقيات علي هامش الاسبوع البيئي، مؤكدًا علي  أهمية هذا الملتقى التوظيفي نظرا لما يتيحه من توفير فرص العمل وتطوير مهارات الشباب، وتنفيذ رؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي، موجهًا شكره لكلية الزراعة ومجهوداتها المستمره في تنظيم واعداد مثل هذه الملتقيات التي تعدف الي دعم الطلاب والخريجين.

وقال الدكتور خلف همام، أن الكلية تحرص علي تشبيك الخريجين مع الشركات والمصانع والمزارع هو ماتسعي اليه الكليه بصفة سنويه، وهو التعاون بين خريجي الكلية وجهات التوظيف المختلفة، لتوفير فرص التدريب اللازمة لإعدادهم على المستوى المطلوب الذي يمكنهم من المنافسة في سوق العمل.

ولفت الدكتور زينهم شيخون، إلى أنه خلال الملتقى عرضت المؤسسات الخدمات التي تقدمها وفرص التدريب والتوظيف المتاحة لديها، والمهارات الوظيفية المطلوب توافرها في المتقدمين للحصول على عمل، بما يتلاءم مع احتياجات كل جهة، حيث شمل الملتقي عدد من  المنتجات مثل المنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل والسماد وعسل النحل ومنتجات غذائية وغيرها.

حسان النعماني التوظيف لشئون خدمة المجتمع نقيب الزراعيين المجتمع المدنى الرئيس السيسي

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