بالأسماء.. 8 مصابين إثر حريق منزل فى أخميم بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل، دائرة مركز أخميم في سوهاج، نتجت عنه إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق بمنزل ومصابين، دائرة مركز أخميم، وتبيَّن نشوب الحريق بالطابق الأول بمنزل ملك (أ. ع 62 عامًا) عامل، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ونتجت عن الحريق إصابة مالك المنزل، وزوجته (ح. أ 55 عامًا) ربة منزل، ونجليهما (أ. أ 38 عامًا) حداد، و(أ. أ 30 عامًا) ربة منزل، وجاريهما (م. أ 11 عامًا) طالب، و(أ. خ 18 عامًا) طالب، و(م. أ 38 عامًا) عامل، وشقيقه (س. أ33 عامًا) عامل، بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.