ندوة توعوية عن دور معلمي المستقبل في مكافحة الهجرة غير الشرعية بسوهاج

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة بعنوان دور معلم المستقبل في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، بحضور الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء محمد علي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، وإيمان علي إمام مدير المجمع الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات بسوهاج، وذلك بقاعة المناقشات بكلية التربية بالمقر الجديد للجامعة.

تنظيم حملات تستهدف الشباب والأسر للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي جهود الدولة المصرية وتوجهاتها الحثيثة بجميع أجهزتها الحكومية والشعبية، لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، موضحًا أن الجامعة تلعب دورًا إيجابيا لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهة مخاطرها، من خلال تنظيم حملات توعوية تستهدف الشباب والأسر تساهم وبشكل كبير فى رفع الوعى العام بهذه الظاهرة.

قطاع خدمة المجتمع بالجامعة وضع خطه لتنفيذ ندوات لطلاب الجامعة حول الظاهرة

وقال الدكتور خالد عمران خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ان قطاع خدمة المجتمع بالجامعة وضع خطه لتنفيذ سلسلة من الندوات لطلاب الجامعة وتنظيم عدد من القوافل التوعوية تجوب مراكز وقري ونجوع المحافظة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك باعتبارها قضية لها أبعاد متعددة ومتداخلة حيث تمثل خطر داهم على الشباب وحياتهم وأيضًا المجتمع ككل.

وأشار الدكتور حسين طه عطا القائم بعمل عميد الكلية الي دور كلية التربية وطلابها ومنسوبيها في التوعية بدور المؤسسات التربوية والتعليمية في المشاركة في توعية المواطن بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي عرفتها منظمة الأمم المتحدة بانها جريمة منظمة عابرة للحدود.

دور طلاب كلية التربية باعتبارهم معلمي المستقبل في توعية الأسر والتلاميذ وأولياء الأمور

واستعرض الدكتور عماد صموئيل دور طلاب كلية التربية باعتبارهم معلمي المستقبل في توعية الأسر والتلاميذ وأولياء الأمور بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتعريف الطلاب بكيفية مراعاة ذلك أثناء تدريسهم في المدارس والفصول التي يتدربون بها حاليًا أو التي سوف يعملون بها في المستقبل القريب.

وتحدثت كلًا من الدكتورة وفاء محمد علي وإيمان علي عن أسباب مشكلة الهجرة غير الشرعية وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية علي مستوي الفرد والمجتمع. وكيفية مشاركة جميع الفئات والمؤسسات في مواجهة هذه المشكلة في المجتمع المصري، وكيفية نشر الوعي والفكر بين الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.