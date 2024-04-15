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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

3 قضايا شبابية ناقشها مسلسل "صدفة" ضمن سباق دراما رمضان 2024

صدفة
صدفة

نجح كل من السيناريست أيمن سلامة، والفنانة ريهام حجاج، والمخرج سامح عبد العزيز، في مناقشة عددٍ من القضايا التي تشغل بال كل أسرة مصرية من خلال مسلسل صدفة.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز القضايا التي ناقشها المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2024..

التجنيس الرياضي

ناقش السيناريست أيمن سلامة قضايا التجنيس الرياضي للاعبين وذلك من خلال مشهد رفض مدير المدرسة التي كانت تعمل فيها ميس صدفة (ريهام حجاج)، منح أحد الطلاب الإذن بالسفر وتأجيل الامتحان له، حتي يتمكن من اللعب باسم مصر، وإلا سيتم تجنسيه من أي دولة أوروبية وهو الأمر الذي حدث مؤخرًا في عدد من الرياضيات الفردية، لذا قرر صنّاع المسلسل تسليط الضوء عليه، والتركيز علي عددٍ من القضايا أيضًا.

الزواج العرفي

كما ناقش مسلسل صدفة من خلال الحلقات التي عرضت عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قضية الزواج العرفي من خلال الفنانة الشابة دهب تامر، التي تزوجت أحد زملائها وحملت منه، وهي في سن المراهقة وذلك بسبب عدم انتباه والدتها له وانشغالها المستمر عنها، بالإضافة إلى محاولات والدتها المستمرة في جمع الأموال من الرشوي.

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الإدمان 

جسدت الفنانة الشابة نور إيهاب دور الفتاة المدمنة بسبب إهمال العائلة لها، واهتمام والدها ووالدتها بجمع الأموال فقط لاغير، ما يدفعها لارتكاب الكثير من الجرائم، وغيرها من الأحداث التي دارت داخل العمل الفني.

 

أبطال مسلسل صدفة

يٌجدر الإشارة إلى أنه شارك في مسلسل صدفة نخبة من ألمع النجوم، بجانب النجمة ريهام حجاج، والذي عرض ضمن دراما رمضان 2024 من بينهم: عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

السيناريست والمؤلف أيمن سلامة ريهام حجاج لسيناريست أيمن سلامة الفنانة ريهام حجاج المخرج سامح عبد العزيز مسلسل صدفة صدفة

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