مسلسل صدفة الحلقة 29.. اعتراف صريح بأن ريهام حجاج نجلة خالد الصاوى

تناول مسلسل صدفة العديد من الأحداث خلال الحلقة ٢٩ حيث شهدت الحلقة قبل الأخيرة العديد من المفاجات.

واجه كلا من: عمر- إبراهيم طلبة، وشقيقته منار- ميار الغيطي، وأمهم- سلوى خطاب، أن صدفة هي أختهم، وهم متأكدون من ذلك، فلم تجد هالة أمامها سوى أن تعترف بصدفة، ولكنها أقسمت أنها لن تورث معهم شيئا، فاقترحت منار عليها أن تعطيها نقود لتنصرف عن حياتهم ولكنها رفضت حتى لا تطمع فيهم.

مسلسل صدفة

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث تفاجأت صدفة بزيارة طارق- عصام السقا، لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها على إنفراد، وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانها، لكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال- رشدي الشامي، قد انتهت.

وكشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مثيرة، حيث اتفقت أم راندا- عبير منير، على عملية رشوة جديدة بمبلغ اثنين مليون جنيه، وبعد أن سلمت الورق المطلوب منها وأخذت النقود، حضرت الشرطة وقامت بالقبض عليها هي ومن رشاها.

اقرا ايضا

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثلاثون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

مسلسل صدفة

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.