بلاتوه| «بائع متجول» و«سعد نبيهة».. تفاصيل أشهر أغاني العيد في مصر

كشف محمد كامل، الصحفي بجريدة الدستور، عن كواليس أغنية ياليلة العيد لكوكب الشرق أم كلثوم والسر وراء غنائها، وذلك في الحلقة «13» من برنامج «بلاتوه»، عبر منصات مؤسسة «الدستور» المختلفة.



كما أشار “كامل” إلى السبب وراء تخوف الفنانة صفاء أبو السعود من أغنية أهلا بالعيد، وكيفية تصوير الكليب.



وإلى رابط الحلقة:



خريطة البرامج الجديدة فى رمضان 2024 عبر الدستور:



وكانت كشفت مؤسسة "الدستور" عن خريطة البرامج الجديدة فى رمضان 2024.

وتطلق المؤسسة هذا العام مجموعة متنوعة من البرامج "فنية ودينية ولايت وبودكاست"، والتي تتماشى مع الذوق العام وتناسب الشهر الكريم، وجاءت كالتالي:



بودكاست "حكايتي" وتقدمه محاسن السنوسي، ويعرض يوميًا الساعة 12 صباحًا.

"حكايتي" بودكاست يُعرض خلال شهر رمضان، حيث يلتقي الجمهور بشخصيات عامة من مجالات متنوعة مثل الفن، والسياسة، والرياضة.

يتم خلال الحلقات استحضار ذكريات الطفولة والصبا، والتركيز على العادات والتقاليد التي ترتبط بشهر رمضان.

يتحدث الضيوف عن تجاربهم ومواقفهم أثناء الصيام، ويشاركون قصصهم حول الحياة الاجتماعية في أسرهم وذكرياتهم في الأماكن التي عاشوا فيها.

يتميز البودكاست بمقارنة الحياة في الماضي بتلك التي نعيشها الآن، مسلطًا الضوء على الاختلافات والتشابهات بين الزمنين.



برنامج "رول إت"، وتقدمه سارة أمين، وتتم إذاعته يوميًا الساعة 2 صباحًا.

وهو برنامج ممتع وخفيف الدم، نستضيف فيه ضيوفنا من الفنانين والرياضيين للعب معنا، لا يعلم أحد ما هو السؤال التالي، فالإجابات تكون طبيعية وخفيفة الدم.



برنامج بودكاست "مشنقة حرير" ويقدمه محمد هشام، وتتم إذاعته يوميا الساعة 3 صباحًا.

البرنامج عبارة عن رحلة مثيرة عبر الزمن، نستمع فيها إلى قصص العشاق ونقرأ رسائلهم إلى بعضهم البعض، ونتعرف على مغامراتهم وتضحياتهم من أجل الحب.



"في قصصهم عبرة" ويقدمه أحمد موسى، ويتم عرضه الساعة 3 مساء.

البرنامج يتناول الحديث عن قصص أنبياء الأرض، وربطها بواقعنا المعاصر بلغة سلسة، غنية، وممتعة، من خلال قصصهم نجد العبر والدروس التي يمكن أن نستفيدها في حياتنا اليومية، فنربط بين تجاربهم وتحدياتنا الحالية بأسلوب سلس وممتع.



"بلاتوه" ويقدمه محمد كامل.. ويعرض أيام السبت والإثنين والأربعاء في تمام الساعة 4 عصرًا.

ويناقش قصص وأسرار وحكايات فنية لأشهر الأغاني والمطربين والفنانين، إضافة للسر وراء صناعة الفوازير والعادات المصرية القديمة، في "نوستالجيا" نفتقدها ولطالما نعود إلى أيامها من حين لآخر.



"حواديت رمضان"، وتقدمه أميرة العناني، ويتم عرضه أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 4 عصرًا.

وهو برنامج اجتماعي يستكشف روحانيات وتجليات الشهر الكريم في حياة المصريين، حيث يرتبط بعلماء الدين والقراء والمبتهلين. يتناول البرنامج تأثير هذه الشخصيات البارزة في المجتمع المصري، وكيف تركوا بصماتهم في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تفاصيل حياتهم وطقوسهم خلال شهر رمضان.



"اللهم استجب"، ويعرض يوميًا الساعة 5 مساء.

وهو مساحة روحانية مميزة في شهر رمضان المبارك، حيث يتم توجيه الدعاء والابتهال إلى الله بأصوات مؤثرة وأداء متميز، ويعتبر البرنامج فرصة للدخول في أجواء الخشوع والتأمل، حيث يتم تقديم الأدعية بأسلوب يلامس القلوب ويشعر المشاهدين بالانتماء إلى المسيرة الروحانية في هذا الشهر الفضيل.



"إن كاست"، ويقدمه محمد قدري، ويعرض يوميا الساعة 9 مساء، ويستعرض حكايات الفن وكواليس النجوم في موسم الدراما في رمضان.



"فطار عيال"، ويقدمه إسلام جمال، وتتم إذاعته يوميا الساعة 10 مساء.

وهو عبارة عن مساحة مميزة لمشاركة الأطفال في الروتين المنزلي واكتشاف مواهبهم بالغناء، والطبخ، وسرد القصص، والتسلية.

