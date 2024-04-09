مسلسل صدفة الحلقة 29.. خالد الصاوى وراء جريمة قتل بشعة

شهدت الحلقة ٢٩ من مسلسل صدفة جريمة قتل بشعة ورائها خالد الصاوي، حيث تبدأ الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل صدفة، بتشاجر حازم مع طارق، بسبب استيلاء طارق على شركة والد حازم، والزج به في السجن.

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فيما هدد خالد الصاوي، شقيقة ريهام حجاج (صدفة)، بقتلها، في حال عدم تنازل صدفة، عن قضية النسب.

في الوقت ذاته، دبر خالد الصاوي (فؤاد)، فخ لـ فراس سعيد (معتز)، واستدرجه لمخزن مهجور، وقتله، انتقاما منه على ما فعله معه ومع ابنته.

مسلسل صدفة

وواجه كل من عمر- إبراهيم طلبة، وأخته منار- ميار الغيطي، أمهم- سلوى خطاب، أن صدفة هي أختهم، وهم متأكدون من ذلك، فلم تجد هالة أمامها سوى أن تعترف بصدفة، ولكنها أقسمت أنها لن تورث معهم شيئا، فاقترحت منار عليها أن تعطيها نقود لتنصرف عن حياتهم ولكنها رفضت حتى لا تطمع فيهم.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.