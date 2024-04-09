مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. الملائكة تكتب سيرة "الصباح" والجنة مكافأة من يحفظها

مسلسل الحشاشين

يطمع حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، فى تخليد أسطورته المزيفة على ألسنة العوام وفى قلوبهم فى كل بقاع الأرض، عن طريق كتابة سيرته، والإدعاء أن ما جاء فيها وحى من الملائكة لأبنه وخليفته الهادى، ويكلف برز أميد بنشركتاب السيرة على أوسع نطاق.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 29

فى الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، يقف برزك أميد قائد جيش الحشاشين ممسكًا بكتاب سيرة الصباح، ويوجه حديثه إلى علماء القلعة وشيوخها: كتاب سيرة سيدنا اللى ملته الملائكة لمولانا الهادى، أمر سرى واللى فيه من العلوم الخاصة.. انا سمعت سيدنا بيقول اللى هيحفظ كتابه حفظ تام كلمه كلمة وحرف حرف ملوش جزاء إلا الجنة وعد من الإمام المستتر، حفظه فى الصدور هو الضمان الأول للكتاب.

مسلسل الحشاشين

يطلب برزك من كبار علماء القلعة نسخ الكتاب على الأقل 20 مرة، ليبدأ بالفعل توزيع كتاب السيرة على العوام فى مدينة أصفهان، القاهرة، القدس، يتحدث خلاله حسن الصباح عن رحلة هروبه من أصفهان إلى القاهرة، ومطاردة الوزير بدر الدين الجمالى له، ثم عودته إلى أصفهان، ومحاولة قتله على يد نظام الملك أبو على الطوسى وهروبه من جديد ليؤسس طائفته من مقرها الجديد قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.