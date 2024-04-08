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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 28.. الشر يصل ذروته ومؤامرات “الصباح” تنتصر

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يصل الشر لذروته فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، التى شهدت اغتيالات واسعة ومؤامرات نفذها أتباع حسن الصباح بأوامر منه، ضد عدد من خصومه لفرض سيطرته واستعادة نفوذه فى مقر حكم الدولة السلجوقية، لتتعاظم قوة قلعة الحشاشين وتصل إلى أوجها. 

 

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 28

بداية صادمة تفاجئ متابعى مسلسل الحشاشين الحلقة 28، يظهر خلالها حسن الصباح إلى جوار ابنه الهادى بينما يخبره برزك أميد أن زوجته دنيا زاد تحشد النساء فى أصفهان ضده وتكشف أكاذيبه وضلاله أمام الناس، ليقرر “الصباح” تكليف إحدى الفدائيات من اتباعه فى بمهمة قتل زوجته، ليعترض الأبن ويحاول مراجعة والده الذى يصر على الأمر، معتبرًا إيها عدو وخطر يهدد مستقبل دعوته يجب التخلص منه.

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على الجانب الآخر، يضع الصباح خطة ماكرة لإدارة قصر السلطنة السلجوفية من وراء الستار، عن تابعه السرى الوزير سراج الدين المقرب من السلطان بركياروق، ليبدأ فى زرع الشك والريبة فى قلب السلطان تجاه كل من حوله وإيهامه بإحباط محاولات كثيرة لقتله، ويستغل سراج الدين صلاحياته الكبيرة وثقة السلطان فى التنكيل بأعداء حسن الصباح، من بينهم يحيي ابن مؤذن أصفهان الذى يتم القبض عليه ومحاكمته بتهمة الخيانة والانتماء للفكر الباطنى، ليعاقب فى النهاية بقطع رأسه فى أكبر ميادين أصفهان أمام زوجته نورهان.

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين تصل خديجة الابنة الصغرى لحسن الصباح من جديد إلى قلعة آلموت بعد قتل أمها، لتصيب الابنه غضبها على الأب، وترفض تودده إليها، وتتهمه بقتل دنيا زاد، ليضطر إلى مغادرة غرفتها حزينًا.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 29

تذاع أحداث الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 29 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15  و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض التاسعة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

تعود أحداث مسلسل الحشاشين  إلى القرن الحادى عشر مع ظهور واحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

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