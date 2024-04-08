مسلسل الحشاشين.. من الإخوان وصولًا لداعش كيف تمتهن الجماعات الدينية المرأة؟

رصدت أحداث مسلسل الحشاشين، وسلطت الضوء علي امتهان المرأة من قبل الجماعات الدينية التي تتخذ من الإسلام ستارا تتخفي وراءه للوصول إلي أهدافها وعلي رأسها الحكم والسلطة والتحكم في رقاب العباد.

من الحشاشين للإخوان وداعش هكذا تمتهن المرأة

ففي أحداث مسلسل الحشاشين، وبدءا من خدعة الحور العين وخطف الفتيات وأسرهن ومن ثم استخدامهن في غسل عقول شباب فرقة الحشاشين وخداعهم بأن هذه جنة حسن الصباح وما فيها من حور عين.

وفي مسلسل الحشاشين، وبعد أن كشفت دنيا زاد حقيقة زوجها حسن الصباح، وأنه ليس داعية للإمام نزار أو صاحب مفتاح الجنة كما يدعي، خاصة بعد أن قتل بكريه “الحسين”، تهرب دنيا زاد من حسن الصباح وجنونه عائدة إلي بيتها في أصفهان.

الحشاشين

وبعدما اكتشف الصباح كراهية زوجته وهروبها منه، خرج من قلعته آلموت، بحثا عن وريث وولد جديد يحاول من خلاله أن يتفادي الأخطاء ــ من وجه نظره ــ التي وقع فيها مع دنيا زاد وابنيه الحسين والهادي. أراد الصباح ولد ووريث من أبناء الصحراء، أشداء أقوياء وعوده صلب، وقد كان له ما أراد بزواجه من ابنة الراعي “بدر البدور”، والتي تزوجها بغرض واحد ألا وهو أن تحمل منهه بولد قوي شديد يلقنه مبادئه وأفكاره وليكون وريثا له.

خدعة الحور العين

حسن الصباح في تعامله مع زوجته بدر البدور، يعكس الصورة الذهنية التي يري من خلالها أعضاء الجماعات الدينية المرأة وأنها مجرد وعاء لتفريغ شهوات الرجل، وماعون لحمل الأطفال وفقط. فعندما تطلب بدر البدور من الصباح أن يصطحبها معه للقلعة يرفض رفضا تاما، وأن مهمتها معه انتهت بمجرد حملها. بما يؤكد فكرته وأفكار أسلافه من الجماعات التي أنتهجت منهجه وأفكاره.

حسن البنا يسكت عن تحرش صهره بنساء الجماعة

صور امتهان المرأة لدي أعضاء الجماعات الدينية التكفيرية من الحشاشين مرورا بجماعة الإخوان الإرهابية والتي خرجت من عباءتها كافة التنظيمات التكفيرية، توالت وتكررت آلاف المرات في عشرات الصور والوقائع.

ففي العام 1945 ظهرت للعلن وقائع فضيحة تحرش “عبد الحكيم عابدين” صهر حسن البنا بنساء جماعة الإخوان المسلمين، والذي وصفه أحد أعضاء جماعة الإخوان بأنه راسبوتين الإخوان المسلمين. وفي وقائع قصة تحرش عبد الحكيم عابدين بنساء الجماعة، تعود إلي شكوي تقدمت بها أكثر من سبعين سيدة من زوجات وبنات أعضاء جماعة الإخوان، يعلن فيها تحرش عبد الحكيم عابدين صهر حسن البنا بهن في أكثر من وقت ومكان.

عبد الحكيم عابدين صهر حسن البنا

بدأت فضيحة عبد الحكيم عابدين بالتحرش بنساء الجماعة، حينما أُسس نظام التزاور بين أسر الإخوان، بناء على طلب حسن البنا، بدعوى تأليف القلوب، وتعميق العلاقات الأسرية والاجتماعية بين الأسر الإخوانية، وعقد لقاءات أسرية، وزيارات للإخوان في منازلهم، الأمر الذي دفع البنا إلى تشكيل لجنة من مكتب الإرشاد، كان على رأسها نائب البنا أحمد السكري، للتحقيق في شكوي نساء الجماعة ضد عبد الحكيم عابدين مكونة من صالح عشماوي، وحسين بدر، والدكتور إبراهيم حسن، ومحمود لبيب، وحسين عبد الرازق، وأمين إسماعيل للتحقيق فيما نسب إلى عبدالحكيم عابدين وقدمت اللجنة تقريرا بتاريخ 9 يناير من العام 1946 يناير، خلص إلى إدانة عبد الحكيم عابدين بالإتهامات التي وجهت إليه وإصدار قرار عن لجنة التحقيق بفصله، الأمر الذي رفضه حسن البنا، وانتهى بفصل أعضاء مكتب الإرشاد، ومن بينهم أحمد السكري ومحمد الغزالي ومحمد سابق.

طارق رمضان حفيد البنا واغتصاب هند العياري

وفي العام 2017، اتهمت الناشطة النسوية الفرنسية من أصل جزائري هند العياري، طارق رمضان مدير مر؛ز جنيف الإسلامي، وحفيد حسن البنا بالعتداء عليها جنسيا واغتصابها، وذلك في الشكوي التي تقدمت بها إلي النيابة العامة في روان الفرنسية.

طارق رمضان حفيد حسن البنا

لم تقتصر تهمة الاعتداء الجنسي التي وجهت إلي طارق رمضان حفيد البنا علي هند العياري، فعقب أيام من تقدم العياري بشكوتها، قدمت امرأة فرنسية تدعي “كريستيل” هي الأخري شكوي ضد طارق رمضان أيضا تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها واغتصابها. ومن بعدها وفي العام 2020 توالت البلاغات ضد طارق رمضان حفيد البنا من قبل خمس نساء أخريات وجهن إليه تهمة الاعتداء الجنسي عليهن، غرمت محكمة جنايات باريس طارق رمضان علي إثرها غرامة قدرها 3000 يورو.

هند العياري

تبادل النساء بين رجال داعش وبيعهن

وعلى غرار ما جاء في مسلسل الحشاشين، سطرت الشاعرة العراقية دنيا ميخائيل، في كتابها" في سوق السبايا"، أكثر من 21 قصة لنساء وفتيات اختطفهن تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته علي العراق وسوريا.

تنقل “ميخائيل”، حكايات "سبايا داعش"، وقصص الخطف والاغتصاب والقتل والتي باتت عادية من قبل أعضاء تنظيم داعش، وكيف كانوا يؤدون الصلاة قبل اغتصاب المختطفات، وإن أبدت أية واحدة تساؤلا أو تعجبا من أن الله لن يقبل بصلاة أي إنسان يعقبها اغتصاب إمرأة٬ يكون الرد الفوري: إنك كافرة نجسة سوف تتطهرين من لمستي لك!!.

تقول إحدى الناجيات في شهادتها: "لم يضربني تلك المرة كعادته٬ فهو يضرب بسبب وبلا سبب؛ أجابني بهدوء أنه يفعل الشيء الصحيح٬ يطبق الشريعة٬ حتى عندما يغتصبني يبرر ذلك بقوله بأن هذا جزء من العبادة٬ بل كان يأمرني أن أصلي معه قبل الاغتصاب. وحين يذكرون بأنه حان درس القرآن٬ نعرف بأن موعد اغتصابنا اقترب لأنهم عادة يفعلون ذلك بعد ترديد الصلاة مباشرة. كانوا يصوروننا عاريات بموبايلاتهم٬ وقبل أن يبدأوا الدرس يستعرض كل منهم سبيته للآخرين٬ لعله يستبدلها مع غيره.

لم يقتصر امتهان النساء علي الحشاشين مرورا بالإخوان وداعش، بل نهج نفس النهج وسار عليه تنظيم طالبان، والذي وفي أول اجراء وقرار اتخذه بعد ظهوره في أفغانستان، هو فرض الحجاب علي كل النساء في كافة الأعمار، ومنع الفتيات من التعليم ورغلاق مدارس تعليم البنات، ناهيك عن فضائح الزواج المبكر، والتي أثبتتها العديد من المنظمات وأفضعها تزويج الفتيات من سن ست سنوات.

بيع النساء في داعش

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، الذي يجسده النجم فتحي عبدالوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي ــ أحمد عبدالوهاب، عمر الشناوي ــ نضال الشافعي ــ محمد نجاتي، وغيرهم.