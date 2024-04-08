الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الحشاشين الحلقة 29.. السلطان يعلن الحرب على الصباح: كلاب القصر الجوعى في انتظارك

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 29

في الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، يواجه السلطان السلجوقي بركياروق حسن الصباح بقتل الوزير الخائن سراج الدين بعد اكتشاف تآمره مع الصباح ضده، ومحاولة إيهامه بوقوع مؤامرات ضده من المقربين إليه، وأيضًا التخطيط للوقيعة بينه وبين الخليفة العباسى، لهزيمته نفسيًا وعزله عن الجميع.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 29

تصل رسالة تهديد إلى حسن الصباح من السلطان بركياروق، يحذره فيها من نفس مصير الوزير الخائن، ويقول فيها: من مولانا السلطان المعظم إلى حسن الصباح المارق ساكن القلعة الضال، سبقك الوزير سراج إلى الجحيم وهو الآن ينتظرك.. كان جسده المشتعل طعام لكلاب القصرالجوعي وهي لازالت على جوعها فى انتظار مصيرك المحتوم.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

 

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