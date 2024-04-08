مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. حمامة تفضح مؤامرة الصباح والسلطان يحرق وزيره الخائن

مسلسل الحشاشين

تبدأ نهاية حسن الصباح خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 29، التى يحدث خلالها مفاجآت كثيرة، بداية من انكشاف مؤامرته مع الوزير سراج الدين ضد السلطان السلجوقى باركياروق، عن طريق الصدفة، ليخسر بذلك أحد أهم حلفاؤه السريين داخل قصر السلطنة، ويدخل فى صدام كبير مجددًا مع الدولة السلجوقية

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 29

فبينما يجلس السلطان باركياروق أعلى سطح قصره مختبئًا من محاولات اغتياله كما أوصاه الوزير سراج الدين، بعدما أوهمه بإحباط أكثر من 20 محاولة لاغتياله وزرع الشك فى قلبه تجاه أقرب المقربين منه، تقف رسالة هامة فى يد السلطان حملها حمام زاجل أعلى القصر، يهرع إلى قراءتها ليكتشف أنها خطاب موجه من حسن الصباح إلى الوزير، جاء فيها: من صاحب مفتاح الجنة حسن الصباح إلى تابعنا المخلص وخادمنا سراج الدين.. كيف حال اللعبة التى تحركها بيدك، اريد أن تبدأ فى تشكيكه فى نوايا الخليفة العباسى حتى يصير مشتتا بين مؤامرة تعددت أطرافها بين الأقارب والخليفة".

مسلسل الحشاشين

يقتحم السلطان السلجوقى بصحبة حراسة غرفة الوزير سراج الدين بعد اكتشاف مؤامره ضده، يكبل الحراس الوزير فى مخدعة ويأمرهم السلطان بإشعال النيران فى جسده، ويقول: عايزك تجرب النوم فى الجحيم، النار تشتعل في السرير وبعده كده فى هدومك، وبعدها فى جسدك.. عايزك تدوق طعم النوم فى جهنم.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 30

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 30 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثلاثون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 30 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.