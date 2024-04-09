الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صدفة" الحلقة 29.. زيارة مفاجأة من عصام السقا للفنانة ريهام حجاج

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تناولت الحلقة الجديدة من مسلسل صدفة العديد من الأحداث في الحلقة ٢٩، وكان في الحلقة تصرف مفاجيء من عصام السقا، حيث شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث تفاجأت صدفة بزيارد طارق- عصام السقا، لها في المدرسة، وطلب أن يتحدث معها على انصراف، وظنت صدفة أنه أتى لها ليعترف بحبه أو أنه لا يستطيع نسيانيها، ولكنه فاجأها أن سبب قدومه ليبلغها أن مشكلتها مع عمه جلال- رشدي الشامي، قد انتهت.

مسلسل صدفة الحلقة 24.. عصام السقا يساعد ريهام حجاج لإنهاء زواجها من عمه - الأسبوع
مسلسل صدفة

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وكشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثًا مثيرة، حيث اتفقت أم راندا- عبير منير، على عملية رشوة جديدة بمبلغ اثنين مليون جنيه، وبعد أن سلمت الورق المطلوب منها وأخذت النقود، حضرت الشرطة وقامت بالقبض عليها هي ومن رشاها.

مواعيد عرض مسلسل «صدفة» الحلقة 24 لـ ريهام حجاج - الأسبوع
مسلسل صدفة

مسلسل صدفة.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثلاثون 

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

مسلسل صدفة

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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