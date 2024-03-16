مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض سر المسجد الحلقة الـ 6

يبحث الكثير من محبي أفلام الكرتون عن موعد مسلسل سر المسجد الحلقة 6 والذي يعتبر واحدًا من المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال موسم رمضان 2024، ويهدف إلى تحقيق أهداف تربوية وتثقيفية عبر مزج العناصر الترفيهية بالمحتوى الديني والأخلاقي.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 6

يترقب الملايين من الأطفال موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 6 والذي يعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 6:05 مساءً، وهذا التوقيت يتزامن مع وقت الإفطار خلال شهر رمضان، مما يجعله فرصة مثالية للأسر لمشاهدته معًا والاستمتاع بمحتوى هادف ومسلٍ في نفس الوقت.

قصة مسلسل سر المسجد



قصة سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 5



دارت أحداث الحلقة الخامسة من سر المسجد، حول محاولات من الفيروس غلباوي للاستيلاء على الساعة الرقمية المملوكة لسيف، بعد أن تناول عنها لصالح التاجر، للحصول على الرمز وإعادته للمسجد.

ووجه صلاح شيخ المسجد الكبير، سيف إلى أهمية الوضوء الصحيح مستعرضًا قصة الحسن والحسين عليهما السلام حين أرادا تعليم رجلًا مسلمًا الوضوء الصحيح، وعلى الجانب الآخر ظهرت شروق التي تحاول القضاء على الفيروس غلباوي في محاولة لاستعادة الفيروس نشاطه.

أبطال مسلسل سر المسجد

ويمثل الشخصيات من خلال سر المسجد والذي يدور أحداثه في رحلة شيقة داخل عالم المسجد، حيث تتمحور حول شخصيات رئيسية هامة مثل سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو.

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