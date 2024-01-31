الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انهيارات متتالية.. كيف أثرت الحرب على اقتصاد إسرائيل؟

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

رغم الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتدميره بشكل شبه كامل، وفرض وتشديد الحصار على القطاع بأكمله، إلا أن اقتصادها تأثر أيضًا بما يحدث سواء على صعيد عمليات التصدير أو العملة ذاتها.

وتأثرت مستويات السياحة أيضًا، بسبب ما خلفته الحرب التي ما تزال تدور إلى الآن، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلطسينية حماس، منذ بدء معركة طوفان الأقصى خلال أكتوبر العام 2023 وحتى الآن.

 

انهيارات اقتصادية

واتساقًا مع ذلك، تدور التوقعات الآن حول انكماش اقتصادي يصل إلى 19% في الفصل الرابع وانكماش اقتصادي السنة الحالية لاقتصاد إسرائيل، نتيجة اختفاء السياحة وعدم التمكن من إنتاج الغاز بالمستوى الممكن.

كما واصل الشيكل الإسرائيلى المسار النزولي الحاد أمام الدولار الأمريكى بنحو 2.5%، وتجاوز سعر الصرف 3.95 شيكل/دولار، رغم تدخل البنك المركزى الإسرائيلى لمنع الشيكل من الانهيار بضخ 30 مليار دولار لدعم سوق الصرف.

كما أكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر الماضي تصنيف إسرائيل عند "إيه إيه" (AA) لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحًا على الاقتصاد والوضع الأمني.

 

ولم تكن تلك هي الانهيارات الأولى التي تصيب اقتصاد إسرائيل ولكن منذ بدء الحرب وهي تعاني من انهيار اقتصادي.

صدأ المفتاح لكن الأمل باق.. أصحاب الحق في العودة: باب دارنا سوف يعرفنا (ملف)

انتشار البطالة

في البداية فإن الحرب خلفت أكثر من 70 ألف عاطل تقدموا بطلب توظيف بعد تعطلهم عن العمل لدائرة التوظيف الإسرائيلية، وفق التقرير الشهري لها، وذلك من أكتوبر الماضي أي مع اندلاع حرب طوفان الأقصى.

التقرير صدر في شهر نوفمبر الماضي، وأكدت الدائرة أن عدد العاطلين عن العمل يزيد بنسبة 460% على أساس شهري، بعدما كان عدد العاطلين وطلباتهم لا تتجاوز 12.5 ألف طلب سجلته الدائرة في سبتمبر العام 2023.

وترجع الإيكونوميست السبب إلى حشد قوات الاحتلال الإسرائيلي للشباب كجنود احتياطي بنحو 360 ألف جندي احتياطي، أي أن 8% من القوى العاملة تركت وظائفهم ما أحدث تلك الفجوة.

 

أزمة في سوق العقارات

وأحدثت الحرب في غزة أزمة داخل سوق العقارات، بسبب ظهور أزمة الرهون العقارية وتكدس، وفق موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، فإن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد، لن تسمح للبنوك بتلبية جميع متطلبات تأجيل السداد وزيادة الائتمان، دون دعم كبير من البنك المركزي.

وأضاف الموقع، أن نسبة البناء تقلصت نتيجة الحرب بنسبة 80 إلى 90%، كما أفرد الموقع تقريرًا بعنوان: «ضربات اقتصادية يصعب التعافي منها»، حذر فيه خبراء اقتصاديون من الانخفاض المتوقع في المعروض من الشقق حتى بعد الحرب.

 

خفض التصنيف

انعكس ذلك، على التصنيفات الاقتصادية لإسرائيل، فخلال الشهر الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، لعدد من البنوك في إسرائيل وهي: «نوك لئومي، هبوعليم، مزراحي تفاهوت، ديسكونت الإسرائيلي».

وقالت الوكالة في بيان لها: «قمنا بتغيير نظرتنا المستقبلية لبنكي هبوعليم بي.إم، ولئومي لإسرائيل بي.إم، إلى سلبي من مستقر، وأكدنا التصنيف الائتماني للمُصدر على المدى الطويل والقصير عند (A/A-1) كما قمنا بتثبيت جميع تصنيفات الإصدار على ديون البنوك».

 

النقد الأجنبي

وأثر الأمر على النقد الأجنبي للاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن البنك المركزي عن بيع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار، من 198.553 مليار دولار في سبتمبر، بتراجع بلغ 7.318 مليارات دولار.

txt

كاتبة فلسطينية: المجازر فى غزة مستمرة على يد جيش الاحتلال

txt

"الخارجية الفلسطينية" تحذِّر من مخططات نتنياهو لفصل الضفة عن غزة

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي غزة الحصار القطاع اقتصاد

مواد متعلقة

كيف تحولت مراكز الإيواء فى غزة إلى بؤر لانتشار الأمراض؟

بعد الدعوة لحرق الكتب.. ما أوجه التشابه بين الهولوكوست وحرب غزة؟

مع سوء الأحوال الجوية.. كيف يعيش اللاجئون داخل مخيمات غزة؟

حتى لا ننسى.. دول دعمت إسرائيل فى حربها ضد غزة قبل بيرو

القطاع السكني ينهار.. قصف المنازل سياسة إسرائيل في حرب غزة

بعد حديث الرئيس السيسي.. كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات لأهالي غزة؟

ما قصة فصائل المقاومة الجديدة التى دخلت على خط القتال مع حماس؟

طحن علف الحيوانات للحصول على الخبز.. كيف يواجه أهالي غزة أزمة الجوع؟

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس