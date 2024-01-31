الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الفلسطينية" تحذِّر من مخططات نتنياهو لفصل الضفة عن غزة

غزة
غزة

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، من أي مخطط أو ترتيبات يسعى إليها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف بشأن مستقبل قطاع غزة، خاصة الفصل بين الضفة الغربية والقطاع لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم، أن مثل تلك الخطط المزعومة تأتي امتدادًا للمحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، واستكمالًا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولة إنهائها بمجزرة سياسية تحول دون إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره في أرض وطنه أو تأجيل تطبيقه والمماطلة والتسويف في إنجازه.

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وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أي خطط أو ترتيبات يجب أن تمر من بوابة الشرعية الفلسطينية، من بدايتها إلى نهايتها، وبمشاركة القيادة الفلسطينية بجميع تفاصيلها، بما في ذلك الموافقة عليها، باعتبار ذلك شأنًا فلسطينيًا داخليًا لا سلطة لنتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم عليه، كما أن أي خطط وترتيبات لا تضمن وحدة جغرافيا الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض لا تعدو كونها إبقاءً متعمدًا على فتيل دورة الحرب مشتعلًا.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى عدم الانجرار خلف مراوغات نتنياهو المضللة لإخفاء نواياه الحقيقية في تحقيق طموحاته ومواقفه الاستعمارية العنصرية المعادية للسلام والرافضة للدولة الفلسطينية، أو الانجرار خلفه لتوظيف الحديث عن مستقبل غزة والانشغال الدولي به كغطاء لإطالة أمد الحرب، وامتصاص الضغوط الدولية الراهنة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بشكل يعاكس إرادة السلام الدولية ويفشل الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع في هذه الظروف بالذات.

هذا وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة بحق العائلات في غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا، و313 جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ليرتفع عدد الشهداء إلى 26900 شهيد، و65949 مصابًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

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