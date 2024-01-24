الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل افتتاحه رسميا.. مواعيد معرض الكتاب 2024 ورابط حجز التذاكر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يوم واحد يفصلنا عن انطلاق الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

افتتاح معرض الكتاب 2024

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد تفقدت اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قبيل افتتاحه اليوم، إذ يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مواعيد معرض الكتاب 2024

لذا نستعرض مواعيد معرض الكتاب 2024 خلال السطور التالية..

من المقرر أن يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:

- اختيار أيقونة شراء تذكرة.
- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.
- إدخال رقم تليفونك المحمول.
- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.
- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

مع انطلاق معرض الكتاب.. تعرف على طرق اختيار الكتب المناسبة لك

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شخصية معرض الكتاب 2024

ويشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

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