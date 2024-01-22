الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. معرض الكتاب يشهد توقيع "أسرار في حياة هؤلاء" لـ ريهام عياد

أسرار في حياة هؤلاء
أسرار في حياة هؤلاء

تستضيف قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، ندوة للإعلامية ريهام عياد، لتوقيع كتابها الجديد "أسرار في حياة هؤلاء"، والصادر عن عصير الكتب للترجمة والنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 26 يناير الجاري.

أسرار في حياة هؤلاء

في هذا الكتاب نفتش خلف سبع حكايات عن سبع شخصيات أثارت الجدل في حياتها قبل مماتها، منهم مَن انطلق من القاع إلى القمة، ومَن خاطر بحياته، ومَن غدرت به الحياة كمدًا وقهرًا، لكلٍّ منهم حكاية يعلمها الجميع، وحكاية أخرى مختبئة بين الظلال، وتلك ما بحثت عنها حتى أرويها لكم في سبعة فصول تحكي أفراحهم وأتراحهم، ما تعلمون عنهم وما سوف تعلمونه لأول مرة بين تلك السطور، تحكي تاريخهم، ذاك الصندوق الأسود المليء بالمفاجآت والأسرار. قليلون امتلكوا الشجاعة ليبوحوا بأسرارهم والكثيرون أخفوها حتى عن أنفسهم فلم تنكشف خباياهم إلا بعد الرحيل.

معرض القاهرة للكتاب 2024

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

فكر وإبداع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين معرض القاهره الدولي للكتاب ريهام عياد أسرار في حياة هؤلاء عصير الكتب

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