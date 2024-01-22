الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

موعد معرض الكتاب 2024 وعدد الناشرين المشاركين في الدورة الخامسة والخمسين

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يبحث الكثير من محبي القراءة وشراء الكتب عن موعد معرض الكتاب 2024 عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، فهو من الأحداث الثقافية البارزة في مصر والوطن العربي، التي تحدث في شهر يناير من كل عام، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يجمع الآلاف من دور النشر المصرية والعربية والدولية، لعرض إصدارتهم في مختلف المجالات.

موعد معرض الكتاب 2024

حددت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 25 يناير الجاري، ليكون موعد انطلاق الدورة الخامسة والخمسين، على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

عدد الناشرين في معرض الكتاب 2024

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

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ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

معرض الكتاب 2024 معرض القاهره الدولي للكتاب دور النشر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض الكتاب موعد معرض الكتاب

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