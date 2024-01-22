الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومي للترجمة" يقدم مجموعة جديدة من الإصدارات في معرض الكتاب

غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، للمشاركة في الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير.

احد اغلفة الكتب


ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة كبيرة من الإصدارات الحديثة في جميع المجالات، وفيما يلي نذكر مجموعة من أحدث وأهم إصدارات المركز القومي للترجمة والتي ستتوفر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024:
في مجال الاّداب:"الخيال العلمي العربي"،"الغجر في مصر المعاصرة"،"يوم سعيد"،"دون كيخوتة دي لامانشا"،"علم اللغة البيئي"،"حوار عن الحب"،"الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"،"سنوات القرب من ديستوفيسكي"،"رحلة إلى أرض الميعاد 2040و"نار جميلة".

المركز القومى للترجمة يطرح "رحلة إلى أرض الميعاد" بمعرض القاهرة للكتاب


وفي مجال التاريخ:"مدن تثير العاطفة "،"الطب والمجتمع في مصر والعصر البطلمي"
،"إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني"،"تاريخ عالمي للفكر"،"إسكندريتي:في شمس الأصيل"،"مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية "،"مصالح مقدسة"،"تاريخنا الثقافي والسياسي 1968-2018"
ومن قائمة التراجم:"بحثًا عن ايزايا برلين"،لورنس في شبه الجزيرة العربية"،"حياة إدوارد وليام لين"،"كارل يونج"،"جدتي وأمي وأنا".
ومن كتب الجغرافيا المشاركة بالمعرض:"جغرافيات مختلفة"،"الأرض الحمراء"،"قلب الجزيرة العربية"،"الملاحة عند العرب" و"سيناء صحراء رحلة الخروج".

احد اغلفة الكتب


ومن قائمة كتب الديانات نذكر:"الأديان الأفريقية والفلسفة"،":سفر دانيال "،"تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية"،"تفسير سفر التسابيح"،"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"،"مقدمة في التصوف المسيحي"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"،"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517 م"،"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث"،"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"،"تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية"،"تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية.
وفي مجال العلوم الاجتماعية:"العقل الكبير"،"القاهرة المدينة المتنازع عليها "،"القيم السياسية"،"الصعود العالمي للشعبوية"،"الاقتصاد الثقافي العالمي"و "ثمن عدم المساواة".

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ومن قائمة العلوم البحتة نذكر:"تلك الحيوانات الأخرى"،"القصة العظيمة للرياضيات "،"أسس الكيمياء الفيزيائية"،"وفي مجال العلوم التطبيقية:"مقدمة في علم اللغة الحاسوبي"،"مبادئ تخطيط وإدارة حالات الطوارئ"،"الفجر الكوني" و"حرب الذكاء"و في الفنون "مسرح ما بعد الدراما"،"نقنيات الفيلم التسجيلي"،"اتجاهات في المسرح الأفريقي".

احدا غلفة الكتب


وتضم قائمة علم النفس الصادرة عن المركز القومي للترجمة مجموعة كبيرة من الكتب نذكر منها:"العقل السعيد"،"الشخصية والفروق الفردية" باجزائه الثلاثة،"العقل المضطرب "ومن سلسلة أصحاب الهمم"تعليم الموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة ".

أحد اغلفة الكتب
القومي للترجمة كرمة سامي معرض القاهره الدولي للكتاب المركز القومي للترجمة الاصدارات الخيال العلمى

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