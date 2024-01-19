الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المركز القومى للترجمة يطرح "رحلة إلى أرض الميعاد" بمعرض القاهرة للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يطرح المركز القومي للترجمة، بالتزامن مع الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطلق في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، النسخة العربية لكتاب "رحلة إلى أرض الميعاد". 

تفاصيل كتاب رحلة إلى أرض الميعاد

وكتاب "رحلة إلى أرض الميعاد"، الذي يصدر في نسخته العربية عن المركز القومي للترجمة، في طبعة جديدة من تأليف إلحانان ليب ليفينسكي، وترجمة كل من سعيد عبدالسلام العكش، وبدوي محمد أحمد ماضي.

وإلحانان ليب ليفينسكي، مولود في روسيا لوالدين يهوديين، عمل مدرسًا للغة العبرية خلال تنقله بين العديد من المدن الروسية، انضم إلى حركة الشباب اليهودي الصهيوني، وزار فلسطين في العام 1882.

القصة نشرت بالعبرية أول مرة عام 1892

وبحسب المركز القومي للترجمة: نشرت هذه القصة- رحلة إلى أرض الميعاد- بالعبرية لأول مرة عام 1892، أي قبل صدور رواية هرتسل "أرض قديمة جديدة" بحوالي عشر سنوات، وأيضًا قبل وضع كتابه "الدولة اليهودية" بحوالي أربع سنوات.

والقصة- رحلة إلى أرض الميعاد- الصادرة في نسختها العربية عن المركز القومي للترجمة، بمثابة دليل عمل للحركة الصهيونية، حددت لليهود معالم الطريق، ووضعت النقاط على الحروف، ولم تكن مجرد أفكار متناثرة، أو شطحات فكرية، بل كانت دليلًا للعمل الصهيوني، آمنت الحركة الصهيونية بمضمونها، وسارت على خطى أفكارها حتى تم بناء دولة إسرائيل عام 1948، من هنا فإن القصة- رحلة إلى أرض الميعاد- تعتبر الأساس في إنشاء هذه الدولة، بعد ستة وخمسين عامًا فقط من نشرها.

التعريف بالمخططات الصهيونية وأسباب نجاحها في تحقيق أهدافها

ويشدد المركز القومي للترجمة، في كلمته التي حملها الغلاف الخلفي للكتاب، على أن الهدف من هذا الكتاب هو التعريف بالمخططات الصهيونية وأسباب نجاحها في تحقيق أهدافها، وذلك لكي نزداد معرفة وحذرًا، حتى لا تتكرر هزائمنا مرتين: مرة في مراحل الحرب، وأخرى في مرحلة السلام.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل، وتحل دولة النرويج ضيف شرف هذه الدورة من المعرض. 

المركز القومي للترجمة معرض القاهرة للكتاب 2024 رحلة إلي أرض الميعاد إلحانان ليب ليفينسكي حركة الشباب اليهودي الصهيوني كتاب الدولة اليهودية

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