الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محاولة لإعادة كتابة سيرة الأب "متى المسكين" في معرض القاهرة للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

"الأب متى المسكين"، عنوان أحدث مؤلفات الباحث دكتور ماجد عزت إسرائيل، والذي يصدر عن المرايا للثقافة والفنون، بالتزامن مع الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

محاولة لإعادة كتابة سيرة الأب متى المسكين

وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور”، تحدث الباحث دكتور ماجد عزت إسرائيل عن كتابه “الأب متى المسكين.. في دائرة الرهبنة القبطية (1948 ــ 2006)”، موضحا أنه يحاول من خلال الكتاب إعادة كتابة سيرة وتاريخ ورؤية الأب متى المسكين، ودوره اعتمادًا على مادة وثائقية ومصادر أرشيفية جديدة بعيدًا عن الصراعات والتفسير اللاهوتي، وتفسير رؤيته بشأن علاقة الكنيسة بالدولة، ووضع المواطن المسيحي داخل إطار المجتمع، ودوره في البرية مع شيوخ الرهبان أو البدو، وفكرته عن الحداثة، وتعمير وترميم الأديرة، ولقاءاته بالنخبة المثقفة المصرية، أو الأجنبية، أو لقائه بقداسة البابا شنودة الثالث 1996م.

وتابع: “كتابي الأب متي المسكين، هو محاولة لإعادة قراءة تاريخ مصر خلال القرن العشرين الميلادي في ضوء الأيديولوجيات والفلسفات الُمسْتَحْدَثَة، التي لعبت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية دورًا في تكوينها”.

يتناول كتاب الأب متي المسكين مسيرة وتاريخ أحد آباء برية شيهيت وإسْمه العلماني يوسف إسكندر، وبعد رهبنته أصبح متى المسكين المقاري، الذي وَلَد في 20 سبتمبر1919م، وتوفي في 8 يونية 2006م، وحصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة القاهرة عام 1944م لكنه هجر مهنة الصيدلة، وباع كل ما يملك ووزعه على الفقراء وسلك طريق الرهبنة فأصبح أول جامعي يلتحق بالديرية عام 1948.

ويضيف الباحث ماجد عزت عن الأب متى المسكين: “جال بالبرية الغربية ما بين القلمون والنقلون ووادي الريان وغمير وشيهيت والنطرون من أجل أن يعيش حياة الوحدة التي عاشها القديسان الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية”.

ورفض الترشح للبطريركية، لكنه أصبح نائبًا للبطريرك بالإسكندرية في مارس 1954م حتى قدم استقالته في مايو 1955م. وقد لعب المسكين أدوارًا مهمة في تاريخ الكنيسة القبطية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

الباحث ماجد عزت 

والكاتب دكتور ماجد عزت إسرائيل، باحث وأكاديمي، صدر له العديد من المؤلفات التاريخية، نذكر من بينها: الأرمن علي ضفاف النيل ــ الأرمن في القدس عبر التاريخ ــ السلام مع الكرامة “ترجمة” ــ شيخ المؤرخين العرب.. عاصم الدسوقي ــ الرهبنة القبطية في وادي النطرون ــ نبع مريم وادي النطرون ــ  فريدريك تشيندروف والمخطوطة السينائية وغيرها العديد.

وتنعقد الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة … نصون الكلمة”. 

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارت عالم الآثار دكتور سليم حسن، صاحب موسوعة “مصر القديمة”، ليكون شخصية الدورة الخامسة والخمسين للمعرض.

كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني،  شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

الأب متى المسكين محاولة لإعادة كتابة سيرة الأب متي المسكين في معرض القاهرة للكتاب الباحث دكتور ماجد عزت إسرائيل عاصم الدسوقى شيخ المؤرخين العرب الأرمن علي ضفاف النيل

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