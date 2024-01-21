الأحد 21 يناير 2024
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الثقافة

عروض فنية لفرقتي أسوان والأقصر بمسرح "فوزي فوزي"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان عددًا من الفعاليات والعروض الفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد إعادة تأهيله وعودته كمنارة ثقافية لأبناء أسوان.

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وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي عن المسرح منذ إنشائه، وقدم عرض فني لفرقتي أسوان والأقصر للفنون الشعبية بعنوان "أسوان تجمعنا"، أدت خلاله كل فرقة عددا من العروض المميزة والمعبرة عن التراث الشعبي الثري لأسوان والأقصر.

وهنأ عمرو البسيوني، رئيس الهيئة أبناء المحافظة، بإعادة تأهيل المسرح، وقدم شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن تطوير مواقع الهيئة بالمحافظات يأتي ضمن خطة شاملة لوزارة الثقافة تهدف إلى رفع كفاءة هذه المواقع لتؤدي خدماتها للجمهور بأعلى جودة، كما قدم شكره للإدارات المنفذة، مضيفا أنه تم إعداد برنامج عروض فنية ومسرحية متنوعة سيشهدها المسرح خلال الفترة المقبلة.

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حضر الفعاليات الفنان د.هاني كمال رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعدد من القيادات التنفيذية والجامعية بأسوان.

وتضمنت الفعاليات افتتاح معرض فني لفناني أسوان ضم أكثر من 40 لوحة فنية شارك بها 30 فنانا، وتعبر في مجملها عن البيئة الأسوانية.

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