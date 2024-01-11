افتتاح العرض الغنائي الاستعراضي قمر الغجر على مسرح البالون

افتتح الفنان القدير احمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مساء أمس العرض الغنائي الاستعراض الجديد "قمر الغجر" على مسرح البالون وذلك بحضور عدد من الصحفيين وفنانين والمهتمين بالمسرح وعدد من قيادات البيت.



بدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري وافتتحت الستار وبدأ العرض الذى تدور أحداثه فى إحدى القرى السياحية وتتناول قصة العشق التى جمعت بين قمر الغجرية والفنان التشكيلي أمير وتتوالى الأحداث بشكل استعراضي غنائي درامي.



العرض من طولة الفنانة ميرنا وليد، الفنان علاء حسنى، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنانة أمال رمزي، الفنان حسان العربي، المطربة نهله خليل، والفنان سيد عبد الرحمن، والفنان فتحي سعد، والفنانة وفاء السيد،، الفنانة مها عثمان، المطرب بهجت لطفي، الفنانة بوسي الهواري، الفنانة وفاء سليمان، الفنان إبراهيم غنام، الفنان حسام رسلان، والفنان أحمد رحومة، الفنان فارس، الفنان صابر عبد الله، الفنان احمد السباعي، والفنان أحمد مصطفي، والمطرب محمد نيازى الأغاني والأشعار سعيد شحاتة، الألحان احمد الناصر، الاستعراضات للفنان محمد زينهم، أزياء وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، تصميم ديكور محمد سعد، اللقطات السينمائية ضياء داود، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، مدير إنتاج أمل حبيب كتابة وإخراج للدكتور/ عمرو دوارة.

قمر الغجر

قمر الغجر

قمر الغجر

قمر الغجر

قمر الغجر

قمر الغجر

قمر الغجر

قمر الغجر